O Benfica vai disponibilizar 50 mil lugares anuais, tendo em vista a renovação do “Red Pass” a partir de 24 de junho (quarta-feira). Em comunicado, as águias esclarecem que «os atuais detentores de Red Pass podem renovar o respetivo lugar até 8 de julho, através de pagamento» na app ou no site do clube, ou nas casas do Benfica com bilhética.

Além disso, o emblema da Luz vai disponibilizar o “Red Pass” em dois formatos: acesso a todos os jogos das competições nacionais, ou acesso exclusivo a jogos das competições europeias e a jogos das competições nacionais. O preço deste serviço varia para «os sócios que marcaram presença em pelo menos 80 por cento dos jogos das competições nacionais».

«O pagamento pode ser fracionado em três prestações, sem custos adicionais. A 2.ª e a 3.ª prestações têm como data-limite os dias 8 de agosto e 8 de setembro, respetivamente. O não pagamento de qualquer uma das prestações implica a perda do lugar para o restante período da época.»

«A gestão dos pedidos é efetuada através de um ranking que considera, sobretudo, a assiduidade e a antiguidade de Red Pass. (…) Cada sócio mantém a sua cadeira atual, não sendo realizadas alterações de lugar, exceto nos casos em que estas sejam solicitadas pelos próprios», esclarece o Benfica.