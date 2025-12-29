O Benfica anunciou esta segunda-feira a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o início do ano, para dia 3 de janeiro de 2026, no mesmo dia em que a equipa principal recebe o Estoril e que terá como ponto principal a apreciação do projeto «Benfica District».

Uma assembleia geral que será aberta a todos os sócios com as quotas em dia que depois poderão participar na votação, quer de forma presencial, quer à distância, por meios eletrónicos.

O projeto vai ser mais uma vez apresentado aos sócios que poderão ainda solicitar esclarecimentos adicionais, oralmente ou por escrito, antes de começar a votação.

O apuramento dos resultados vai começar assim que terminar a votação e os resultados serão depois divulgados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral e também publicados na página oficial do clube.