A Mesa da Assembleia Geral do Benfica informou este sábado, através de um comunicado, que vai alargar o período de votação dos sócios sobre o Benfica District até às 21horas.

Uma decisão tomada face aos muitos pedidos de esclarecimento no decorrer da Assembleia Geral Extraordinária, muitos deles feitos através de meios digitais, mas também devido a «constrangimentos técnicos no online», na sequência do fluxo de adeptos que acedeu à plataforma.

Assim, a votação final sobre o projeto Benfica District será alargada até às 21h00, tanto de forma presencial, no Pavilhão n.º 2, mas também no site e na aplicação do clube.

«Há muita gente a tentar votar e a esses sócios peço compreensão dos eventuais constrangimentos que possa haver no tempo de voto, sendo que estão asseguradas tecnicamente as condições para os sócios votarem. O facto de estar anunciado que a votação termina às 17h30 não quer dizer que termina a essa hora, quem se inscrever antes para votar, aqui na fila ou no site, votará. A data de encerramento de uma AG não é taxativa», esclareceu o presidente da MAG José Pereira da Costa.