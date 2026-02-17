Benfica diz que suspendeu «relações institucionais» com a CMTV
Comunicado responde ao anúncio do canal de que vai apresentar queixa-crime contra o assessor de imprensa
O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado, através do qual responde à denúncia da CMTV, que ontem acusou o assessor de imprensa do clube de agredir e ameaçar um jornalista do canal.
A CMTV anunciou que ia apresentar queixa-crime contra assessor, agora o Benfica garantiu que vai «avançar com uma queixa-crime contra a CMTV e o jornal Correio da Manhã, bem como contra o jornalista».
Apesar de num áudio que a CMTV apresentou não se ouvir o assessor a desmentir as acusações, dizendo até que ia bater «as vezes que forem necessárias», o clube sublinha que «é totalmente falso que algum elemento do Sport Lisboa e Benfica tenha agredido ou ameaçado algum jornalista».
«Tais imputações são, por isso, inteiramente destituídas de fundamento e atentatórias da honra, do bom-nome e da reputação do Sport Lisboa e Benfica e dos seus profissionais», pode ler-se no comunicado, que ainda refere que o clube «suspendeu, com efeitos imediatos, as relações institucionais com o Grupo Medialivre, proprietário da CMTV e do jornal Correio da Manhã».