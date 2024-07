Miklós Fehér celebraria, este sábado, 45 anos. Falecido há 20 anos – a 25 de janeiro de 2004 – o avançado húngaro permanece vivo na memória do futebol nacional.

Nas redes sociais, a Liga garantiu que Fehér nunca será esquecido.

Nunca esquecido 🌟



Miki Feher completaria hoje 45 anos e é recordado no #LigaPortugalLegends 🤍#LigaPortugal #CriaTalento pic.twitter.com/r0vaugn7Zb — Liga Portugal (@ligaportugal) July 20, 2024

A mesma mensagem foi partilhada pelo Benfica.

Nunca serás esquecido, Miki 🤍 Fehér faria hoje 45 anos.#EPluribusUnum pic.twitter.com/YaKrgN2iM9 — SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2024

Na competição de «Legends», promovida pela Liga, surgiu outra homenagem. Nesta prova, as águias contam com a participação de Pedro Mantorras e Miguel, que partilharam vivências com Miklós Fehér.

A porta do futebol português abriu-se na Invicta, pelo FC Porto, em 1998. O avançado foi emprestado ao Salgueiros e ao Sp. Braga, entre 2000 e 2001, e reforçou o Benfica no verão de 2002.