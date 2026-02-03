A derrota desta segunda-feira do FC Porto frente ao Casa Pia confirmou um dado curioso: o Benfica tornou-se na única equipa invicta no campeonato nacional das principais oito ligas da UEFA, apesar de um percurso aquém das expetativas nesta temporada, onde ocupa o terceiro lugar, com 14 pontos já desperdiçados.

Resumidamente, entre as 148 equipas que disputam os principais campeonatos de Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Portugal, Países Baixos e Bélgica, só os encarnados ainda não conheceram o sabor da derrota.

Também o Sporting, bicampeão nacional, já soma um desaire, sofrido logo à quarta jornada, na receção ao FC Porto (1-2). No contexto europeu do top-8 da UEFA, além dos dois rivais portugueses do Benfica, apenas mais quatro equipas contam apenas uma derrota.

Em Itália, o Milan iniciou a Serie A italiana com um desaire caseiro frente à Cremonese (1-2), mas desde então não voltou a perder, seguindo no segundo lugar, com 47 pontos, a oito do líder Inter. Na Alemanha, Bayern Munique e Borussia Dortmund também só perderam uma vez cada, com os bávaros a liderarem o campeonato alemão.

Nos Países Baixos, o PSV apresenta igualmente apenas uma derrota e lidera a liga neerlandesa com larga vantagem, enquanto nos restantes campeonatos do top 8 os clubes com menos derrotas são o PSG (duas), o Real Madrid (duas), o Union Saint-Gilloise (duas) e ainda, o Arsenal (três).

Alargando a análise ao top 10 europeu, apenas Fenerbahçe (Turquia) e Slavia Praga (República Checa) partilham o estatuto do Benfica, apresentando exatamente o mesmo registo: 13 vitórias e sete empates, sem qualquer derrota.