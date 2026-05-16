O Benfica terminou a Liga sem derrotas, juntando-se ao clube dos invictos do qual só faziam parte quatro equipas em 90 anos do campeonato.

A saber: o Benfica de Jimmy Hagan (28 vitórias e 2 empates em 1972/73), o Benfica de John Mortimore (21 vitórias e 9 empates em 1977/78), o FC Porto de André Villas-Boas (27 vitórias e 3 empates em 2010/11) e o FC Porto de Vítor Pereira (24 vitórias e 6 empates em 2012/13).

A equipa de José Mourinho (e de Bruno Lage, que orientou os encarnados nas quatro primeiras jornadas da época) foi, no entanto, apenas a segunda a terminar uma Liga invencível sem que isso se traduzisse na conquista de um título: a outra foi a de Mortimore, que perdeu o campeonato para o FC Porto de José Maria Pedroto por um ponto. Ainda assim, foi vice-campeã, ao contrário do que aconteceu agora.

O Benfica fechou a Liga no terceiro lugar com 80 pontos, menos dois do que o Sporting e a oito do campeão FC Porto.

Ao todo, entre os jogos desta temporada e os da época passada, as águias levam 49 jogos invictas na Liga.