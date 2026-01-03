Após a vitória sobre o Estoril por 3-1, o Benfica deu mais detalhes sobre os problemas físicos que tiraram Enzo Barrenechea e António Silva do jogo deste sábado na Luz.

O médio argentino tem uma «subluxação traumática do ombro direito e António Silva apresentou no aquecimento sintomas compatíveis com uma mialgia na coxa direita, sendo que será submetido a exames mais detalhados neste domingo. Recorde-se que António Silva estava escalado para figurar no onze das águias, mas acabou rendido por Tomás Araújo.

«O Enzo já se sabe mais ou menos desde ontem o tempo de recuperação vamos ver. Depende da abordagem médica à situação. O João Veloso teve uma situação muito parecida com a dele no jogo da II Liga com o Académico de Viseu. Vamos ver qual é a abordagem médica, mas com as semanas de três jogos que vamos ter em janeiro, mesmo que a abordagem seja mais conservadora, perde jogos. E é difícil para nós», afirmou José Mourinho em declarações aos jornalistas na conferência pós-jogo.

«O António Silva sentiu o músculo no aquecimento», acrescentou sobre o defesa-central. «Era ele que ia jogar e não o Tomás. Na prática não foi um problema jogar o António ou o Tomás. São um bocadinho diferentes, mas em termos de qualidade não há grande diferença. O problema é que não tínhamos depois nenhum central no banco e também temos o Wynder com uma lesão importante e por outro lado queremos ajudar a equipa B a estabilizar-se na classificação, porque é importante termos a equipa B na II Liga. Esta coisa de querer ajudá-los a terem jogadores com mais experiência entra agora um bocadinho em conflito, embora entre eu e o Veríssimo não haja conflitos: há só cooperação», referiu ainda o técnico dos encarnados.