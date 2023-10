O Benfica convidou os sócios do clube a participarem numa votação que vai definir os jogadores que vão integrar o futuro «mural dos campeões», um tributo que depois vai ficar exposto no Estádio da Luz.

Cada sócio poderá votar nos seus jogadores favoritos, mas apenas entre aqueles que atuaram no novo estádio, até à data do 20.º aniversário, isto é, de um leque restrito de 278 jogadores.

Cada sócio receberá um mail em que lhe será solicitado um onze ideal. No final da eleição, os vinte jogadores com mais votos ficarão imortalizados no mural dos campeões que será revelado a 25 de outubro de 2023, a data que assinala o vigésimo aniversário do Estádio da Luz.

A votação arranca já esta sexta-feira e vai decorrer até 20 de outubro.