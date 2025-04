Os exames realizados por Ángel Di María despistaram a existência de qualquer lesão do argentino, confirmou o Maisfutebol.

O extremo argentino de 37 anos foi substituído no início da segunda parte do jogo com o V. Guimarães após sentir uma pontada na coxa direita, temendo-se mais uma lesão muscular que acabou por não se confirmar.

Além de Di María, Tomás Araújo também foi substituído - sensivelmente a meio da segunda parte - depois de ter sido assistido pela equipa médica das águias, mas tratou-se de gestão física relacionada com o problema que tem afetado o defesa nos últimos tempos.

Ainda assim, é expectável que tanto Di María como Tomás Araújo sejam poupados no jogo da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal, quarta-feira com o Tirsense na Luz, tal como aconteceu no jogo da 1.ª mão que terminou com uma goleada dos encarnados por 5-0 e com apenas dois habituais titulares (António Silva e Florentino) de início.