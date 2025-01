O Benfica vai apresentar-se em campo diante do Famalicão com cinco alterações comparativamente com o onze que Bruno Lage fez alinhar diante do Farense na passada terça-feira.

Trubin, Tomás Araújo, Kökcü, Aktürkoglu e Pavlidis são titulares, enquanto Samuel Soares, Bah, Aursnes, Arthur Cabral e Di María saem das opções iniciais, sendo que o argentino é poupado para este jogo depois dos problemas físicos que o obrigaram a ser substituído há três dias.

Refira-se que desde 19 de setembro (Estrela Vermelha) que Aursnes não começava um jogo no banco de suplentes.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Leandro Barreiro, Florentino e Kökcü; Akturkoglu, Pavlidis e Schjelderup

ONZE DO FAMALICÃO: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Mihaj, Justin de Haas e Rafa Soares; Zaydou Youssouf e Topic; Gil Dias, Gustavo Sá e Sorriso; Aranda.