João Neves não será titular na receção do Benfica ao Boavista, nesta sexta-feira a partir das 20h15.

O médio dos encarnados terminou o jogo com o Rio Ave com uma mazela e é rendido por Florentino nas opções iniciais de Roger Schmidt. João Neves começa assim no banco de suplentes, numa noite que pode ditar o regresso de David Neres à competição praticamente três meses depois: o extremo brasileiro está no banco, tal como o reforço Álvaro Carreras e ainda Diogo Prioste, médio de 19 anos da equipa B.

De resto, o técnico das águias aposta na equipa habitual.

Onze do Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; Florentino e Kokcu; Di María, Rafa e João Mário; Arthur Cabral

Onze do Boavista: João Gonçalves; Luís Santos, Sasso, Rodrigo Abascal e Salvador Agra; Seba Pérez e Makouta; Bruno Lourenço, Reisinho e Tiago Morais; Bozeník