O representante de Anatoliy Trubin, Yuriy Danchenko, explicou porque é que o jovem guarda-redes ucraniano escolheu o Benfica em detrimento do Inter Milão no último defeso, referindo que o clube português foi «mais persistente e convincente» do que os italianos.

O guarda-redes formado no Shakhtar Donetsk recebeu propostas do Benfica e do Inter e, como se sabe, escolheu jogar no campeão português. «Digamos que o Benfica foi mais persistente e convincente, por isso Anatoliy e eu tomámos esta decisão com base nisso», explicou o empresário ucraniano em declarações à Sportitalia.

Trubin veio para Portugal, mas Danchenko diz, que no futuro, Trubin pode acabar por jogar também em Itália. «O campeonato italiano é um dos maiores do mundo. Se queres crescer, alcançar objetivos e ganhar troféus, então tens de jogar nas equipas de campeonatos fortes e há muitas equipas fortes em Itália, inclusive o Inter. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, depois será o que Deus quiser», destacou ainda o representante do jogador.

Declarações à margem do embate entre a Ucrânia e a Itália, esta segunda-feira, em Leverkusen, um jogo que vale uma vaga na fase final do Euro2024.

A Inglaterra já venceu o Grupo C, com 19 pontos, enquanto Itália e Ucrânia dividem o segundo lugar, com os mesmos 13 pontos. Os italianos precisam apenas de um empate para garantir a qualificação, mas a Ucrânia também pode sonhar em caso de vitória.

«Naturalmente esperamos uma vitória da Ucrânia e é muito positivo que a qualificação seja decidida num jogo direto. A seleção italiana é sempre favorita em todos os torneios, a força da Ucrânia está no jogo coletivo. Terá de ser uma grande equipa para vencer esta noite», destacou ainda Danchenko.