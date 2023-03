Fredrik Aursnes trocou o Feyenoord pelo Benfica no último verão. O jogador de 27 anos considerou que a mudança para Portugal «foi um passo em frente» na carreira.



«Acho que dei um passo em frente. Claro, jogo com jogadores melhores, numa melhor equipa, por isso, pode parecer que também eu esteja um pouco melhor. Mas penso que cresci como jogador e divirto-me ao fazer parte desta equipa», referiu, citado pela imprensa norueguesa.



Autor de um golo e uma assistência em 31 jogos, Aursnes não tem dúvidas quais os aspetos do seu jogo que têm de melhorar. «Não tenho feito muitos golos nem muitas assistências, mas tento ajudar ofensivamente o melhor que consigo, especialmente quando jogo numa ala. Talvez o meu próximo passo seja contribuir para a equipa com mais golo.»



A Noruega vai defrontar Espanha e Geórgia no arranque da qualificação para o Euro 2024. Os noruegueses não vão contar com Haaland, ausente devido a lesão.