O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Benfica, por declarações prestadas à comunicação social. A instauração do processo aconteceu na sequência da participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF e que deu entrada a 6 de abril (segunda-feira), ainda antes do Casa Pia-Benfica.

Ainda que o Conselho de Disciplina não esclareça o motivo para a instauração deste processo, fica evidente que a decisão se prende com a antevisão de José Mourinho à visita ao Casa Pia, quando visou Hjulmand.

«Normalmente, quando um estrangeiro chega a Portugal e quer aprender o idioma nós elogiamos, a integração social é importante. O motivo pelo qual iremos aprender o idioma é porque vamos comunicar melhor com os árbitros? Isso é fantástico. Então vai ser essa a nossa motivação para, na próxima época, forçar os estrangeiros a falarem bem português.»

Também nesta segunda-feira, o Conselho de Disciplina anunciou a instauração de processos disciplinares à SAD de Estrela da Amadora e de Santa Clara, por participações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional relacionadas com o controlo de execução orçamental.