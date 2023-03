Francisco Neto assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



Juvenil de segundo ano, o extremo está a cumprir a décima temporada de águia ao peito. Esta época o internacional sub-17 português já anotou 11 golos em 20 jogos pela equipa juvenil dos encarnados.



«É um grande orgulho cumprir um sonho que tinha desde que vim para o Benfica com sete anos. Tenho progredido e evoluído muito», referiu o atleta de 16 anos, em declarações à BTV.



Francisco Neto começou a jogar no Vitória e passou para o Centro de Formação e Treino de Braga em 2013/14 até passar para o Benfica Campus em 2018.