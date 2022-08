Pela primeira vez no ano civil de 2022, o Benfica conseguiu criar uma sequência de vitórias no Estádio da Luz em jogos oficiais.

Depois do triunfo sobre os dinamarqueses do Midtjylland (4-1 para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões), os encarnados bateram nesta sexta-feira o Arouca por 4-0 no arranque da Liga.

Um registo que, à partida, seria considerado normal, não tivessem os últimos tempos sido... nada normais na Luz. É que desde dezembro do ano passado que o Benfica não vencia pelo menos dois jogos seguidos dentro de portas: aconteceu ainda com Jorge Jesus, quando as águias bateram Dínamo Kiev, Sp. Covilhã e Marítimo sucessivamente.

Desde então, a Luz foi cenário de muito desconforto, com apenas cinco vitórias em 12 partidas realizadas até ao final de uma época encerrada a nível caseiro com uma derrota com o FC Porto, que se sagrou campeão precisamente em casa do rival. Aliás, 2021/22 foi época de recorde negativo no Estádio da Luz.

As duas vitórias em casa não passam disso mesmo: duas vitórias seguidas numa época com dezenas de jogos dentro e fora de portas. E o «selo» de inédito diz muito sobre o que tem sido a história recente dos encarnados.