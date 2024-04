A SAD do Benfica garantiu 50 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista, segundo os resultados divulgados esta segunda-feira, com a procura a superar em 1,35 vezes a oferta, ou seja, perto dos 68 milhões.

«O objetivo foi atingido, esta emissão foi um sucesso e estamos extremamente satisfeitos. Começar em 35 milhões de euros e acabar em quase 68 milhões é muito significativo para nós. E o rácio de 1,35 é muito interessante», destacou Luís Mendes, vice-presidente da SAD, durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.

Além das novas obrigações «Benfica SAD 2024-2027», com taxa de juro bruta de 5,10 por cento e maturidade de três anos, que permitiram um encaixe próximo de 33 milhões de euros, a operação envolveu também uma oferta de troca dos títulos que foram emitidos em 2021, com maturidade a 28 de julho de 2024, e que ofereciam uma taxa de juro de 4 por cento, tendo sido trocados cerca de 17 milhões de euros.

«Praticamente um em cada dois investidores participaram na oferta de troca», assinalou Luís Mendes, considerando que o «percurso imaculado» do Benfica no mercado de capitais justifica a confiança dos investidores na SAD encarnada.

A contrapartida financeira da oferta de troca foi de 165 mil euros, de acordo com os dados finais da operação, que, em conjunto, contou com um total de 3.524 investidores.

Destes, 2.563 investidores participaram na oferta de novas obrigações, com a maioria (1.525) a aplicar entre 2.505 euros e 5.000 euros, enquanto 961 investidores aderiram à oferta de troca de papéis.

O presidente Rui Costa esteve ausente da sessão, ao contrário do que é habitual, por estar a acompanhar a equipa de futebol que esta segunda-feira visita o Farense, a partir das 20h15, em jogo da 30.ª jornada da Liga.