Gonçalo Oliveira assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O defesa iniciou o percurso nas águias na escola de Futebol do Estádio da Luz e integrou as equipas de competição em 2012/13. Desde então, o jogador de 16 anos percorreu todos os escalões de formação dos encarnados e atualmente joga pelos sub-17.



O internacional jovem por Portugal tem 26 aparições e três golos pelo Benfica no Campeonato Nacional de sub-17.