O Benfica tem uma proposta do Nottingham Forest por Gonçalo Ramos.

O avançado português, que marcou três golos ao Midtjylland na última terça-feira, é desejado em Inglaterra e, nesse sentido, o clube recém-promovido à Liga Inglesa já avançou com uma oferta ligeiramente superior a 30 milhões de euros.

Pelo que foi possível apurar, a oferta do clube de Nottingham não é totalmente do agrado do atleta, que nesta altura se mostra um pouco renitente em aceitar a oferta.

O Nottingham Forest pode, porém, não ser o único clube de Inglaterra interessado em Gonçalo Ramos. De acordo com Bruno Andrade, comentador da CNN, há uma segunda proposta de um clube inglês que já está na posse do Benfica.

Gonçalo Ramos afirmou-se na segunda metade da época passada como titular do Benfica, estatuto que manteve com a chegada de Roger Schmidt neste verão.

O ponta de lança, de 21 anos, tem contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.