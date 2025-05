Vangelis Pavlidis foi convocado pela Grécia para dois jogos particulares no início de junho, primeiro com a Eslováquia, no dia 7, depois com a Bulgária, no dia 10, ambos marcados para o Estádio Pankritio, em Creta.

Recordamos que o plantel do Benfica partiu para um curto período de férias, logo após o final da Taça de Portugal, mas vai regressar ao trabalho a 4 de junho, para dar início à preparação para o Mundial de Clubes que irá decorrer, nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho.