Henrique Araújo vai ser emprestado ao Famalicão.

Depois de na segunda metade da última temporada ter sido cedido ao Watford, o avançado de 21 anos vai desta feita ficar em Portugal e jogar na Liga, esperando somar minutos e mostrar-se aos responsáveis encarnados.

A cedência do jogador está praticamente fechada e deve ser oficializada em breve.

Recorde-se que o avançado teve a infelicidade de se lesionar durante esta pré-temporada, pelo que, apesar de ter seguido pela equipa para Inglaterra, acabou por não conseguir somar nenhum minuto.

Na época passada cumpriu a primeira metade da temporada no plantel principal, tendo sido utilizado em 14 jogos com Roger Schmidt e marcado dois golos. Em janeiro seguiu para o Watford, da II Liga Inglesa, mas so fez oito jogos e uma assistência.