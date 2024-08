O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Benfica na sequência dos incidentes que se registaram nas bancadas ao intervalo do jogo com o Casa Pia, na segunda jornada da Liga.

O incidente ocorreu na bancada do topo sul, na zona ocupada pelos No Name Boys, numa altercação entre adeptos e seguranças do clube que obrigou à intervenção da polícia.

No comunicado do Conselho de Disciplina é referido que o processo foi instaurado «tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BETCLIC, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social».

Ainda na primeira parte deste jogo, com o resultado ainda em branco, no mesmo setor do estádio, foram lançadas várias tochas que limitaram a visibilidade para o relvado.