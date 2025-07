O Benfica emitiu este sábado um comunicado, depois de conhecida a confusão criada na sala do VAR no final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, que impediu a amostragem do cartão vermelho a Matheus Reis.

Recorde-se que não houve consenso entre o VAR e um VAR assistente, pelo que acabaram por não comunicar ao árbitro Luís Godinho do pisão de Matheus Reis na cabeça de Belotti. Depois disso, o VAR assistente admitiu por email que errou.

«Estes factos não podem ser relativizados, ignorados ou branqueados», considera o Benfica, que fala em erro com reflexo no jogo e exige que os intervenientes sejam castigados.