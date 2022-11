Com a goleada ao Estoril por 5-1, o Benfica elevou para 23 o número de jogos sem perder desde o arranque da temporada.

A equipa de Roger Schmidt deixou neste domingo para trás o arranque de época em 2011/12, quando as águias então orientadas por Jorge Jesus viram a invencibilidade quebrada ao 23.º jogo.

Esta é já a sequência mais longa do Benfica neste século e é preciso recuar a 1977/78 para encontrar uma série maior, então com 26 jogos.

Neste capítulo, o melhor arranque data de 1959/60, quando, com Béla Guttmann, os encarnados não perderam nos 31 jogos iniciais. Caíram pela primeira vez ao 32.º diante do Belenenses já no final de maio, na última jornada do campeonato.

A fechar o pódio, ex-aequo, estão os registos de 1971/72 e 1977/78 (26 jogos).

Se não perder na próxima quarta-feira em novo embate com o Estoril (para a Taça de Portugal), a equipa de Roger Schmidt iguala o registo de uma das melhores equipas da história do clube: em 1964/65, com nomes como Eusébio, Coluna, Simões e José Augusto, as águias estiveram invencíveis nos primeiros 24 jogos.