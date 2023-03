O Ministério Público (MP) suspeita de que o Benfica subornou jogadores de equipas adversárias em seis jogos da Liga entre 2016 e 2019 e há ainda outros seis jogos a serem investigados, de acordo com a TVI.

Um dos jogos do Benfica em questão, segundo a lista apresentada pela TVI, terminou com um empate (2-2). Nessa visita ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, em maio de 2017, a formação encarnada já tinha garantido a conquista do título nacional.

Segundo a TVI, o MP acredita ainda que os encarnados prometeram a adversários de FC Porto e Sporting prémios para que as equipas vencessem os respetivos encontros. O triunfo de oponentes de dragões e leões surgiu apenas no Marítimo-Sporting (2-1) de março de 2018.

Alguns dos jogos do Benfica em causa:

Marítimo-Benfica, 0-2 (8 de maio de 2016)

Rio Ave-Benfica, 0-1 (7 de maio de 2017)

Boavista-Benfica, 2-2 (20 de maio de 2017)

Benfica-Marítimo, 5-0 (3 de março de 2018)

Benfica-Boavista, 5-1 (29 de janeiro de 2019)