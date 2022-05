«E se o FC Porto ganhar o título na Luz?»

Para Nélson Veríssimo, esse cenário não se coloca, até porque, garante o treinador do Benfica, o clássico deste sábado foi preparado apenas com os olhos na conquista dos três pontos.

«Estamos a falar de cenários e de um pressuposto que não entra na nossa cabeça. (…) O nosso foco está na vitória. O nosso objetivo passa por fazer seis pontos até ao final da Liga. Tudo o resto são meras especulações, conjunturas e cenários. O nosso cenário passa por ganhar ao FC Porto», apontou o treinador das águias na conferência de antevisão ao jogo.

Veríssimo assegurou que, apesar de já estar arredado da luta pelo título e de saber que vai terminar a Liga no 3.º lugar, os jogadores do Benfica vão fazer tudo para vencer e dar, no fundo, uma demonstração de força num jogo para o qual não entram como favoritos.

Esta equipa já deu provas de que está à altura dos jogos de maior dificuldade. E a equipa tem um grande orgulho quando o contexto à volta direciona o resultado para um caminho que não é o que achamos que vai acontecer. Já demos provas disso: Ajax, Liverpool, o jogo em Alvalade. Acreditamos muito no que estamos a fazer, os jogadores acreditam no seu valor. (...) Independentemente de tudo o que possa estar à volta do jogo e dos cenários, sabemos o que temos de fazer e acreditamos que vamos fazer um bom jogo e no final estar a festejar uma vitória», reiterou.

O jogo deste sábado será o último do Benfica no Estádio da Luz na presente temporada. E também o de Nélson Veríssimo neste palco enquanto treinador da equipa. «Tributo a mim? O Nélson aqui é o menos importante. Se houver algum tributo, que seja à equipa», apontou.

Nos últimos dez jogos, recorde-se, o Benfica venceu o FC Porto apenas por uma vez. O técnico das águias, que pertencia à equipa técnica de Bruno Lage aquando da última vitória sobre os dragões, em 2019, disse ter consciência desse histórico desfavorável, mas considerou que os momentos das duas equipas não contam neste tipo de jogos.

«Os clássicos, independentemente de uma equipa estar à frente da outra, são jogos imprevisíveis, mas estamos confiantes de que vamos dar uma boa resposta e o objetivo passa por conquistar os três pontos, independentemente das circunstâncias que envolvem este jogo. (...) Vamos jogar contra uma grande equipa e temos de estar num nível muito bom», concluiu.