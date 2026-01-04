António Silva fez exames médicos para apurar a gravidade da lesão que o afastou do duelo com o Estoril, no sábado à noite, e os resultados acabaram por trazer boas notícias. O central sofreu apenas um «edema de contusão muscular na coxa direita» e deverá recuperar em poucos dias.

Nesta altura, o central ainda é dúvida para o próximo jogo, já na quarta-feira, em Leiria, frente ao Sp. Braga, relativo à meia-final da Taça da Liga, mas não seria surpresa nenhuma se recuperasse a tempo deentrar nas contas de Mourinho para esse jogo.

Recordamos que António Silva tinha sido incluído na ficha de jogo como titular, no jogo relativo à 17.ª jornada da Liga, mas acabou por apresentar queixas ainda no decorrer do aquecimento, sobre o relvado do Estádio da Luz, e já não foi a jogo, por precaução, cedendo o lugar a Tomás Araújo.