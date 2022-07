O Benfica chegou ao Algarve esta quinta-feira, já perto da hora do jantar, para prosseguir a preparação da nova temporada, depois de ter partido de Inglaterra depois de almoço. Sob a liderança de Roger Schmidt e do presidente Rui Costa, a comitiva encarnada já está instalada e joga já esta sexta-feira, em Faro, frente aos franceses do Nice.

O treinador alemão manteve o intato o grupo de 38 jogadores que tinha levado para Inglaterra, agora reforçado com Enzo Fernández que assinou contrato até 2027.

O Benfica vai disputar o Troféu do Algarve com os franceses do Nice (sexta-feira, na TVI) e com os ingleses do Fulham de Marco Silva (domingo).