Leo Kokubo, guarda-redes do Benfica, está convocado para a seleção de sub-23 do Japão que vai disputar a Taça da Ásia no mesmo escalão, uma competição que vai decorrer entre 15 de abril e 3 de maio, no Qatar.

A seleção nipónica está integrada no Grupo B e terá como adversários a Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e China, num torneio em que os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final.

Além do título asiática, a competição também vai servir para definir três vagas asiáticas para os Jogos Olímpicos de Paris.