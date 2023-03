João Fidalgo assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O guarda-redes, de 16 anos, está a cumprir a sexta temporada nas águias, onde chegou proveniente da Académica de Santarém.



«É uma sensação incrível representar o Benfica. É um grande voto de confiança que o clube me está a dar e vou representá-lo da melhor forma possível", afirmou o jovem guardião, em declarações à BTV.



Na presente temporada, Fidalgo participou em sete jogos do Campeonato Nacional de sub-17 pelo Benfica.