João Neves foi o primeiro jogador a chegar ao Seixal na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h45. Falta agora saber se o médio que é pretendido pelo Paris Saint-Germain apresentou-se para integrar os treinos de Roger Schmidt ou se foi apenas despedir-se dos companheiros de equipa.

O médio, que já tinha assistido, na véspera, ao jogo com os ingleses do Brentford, nas bancadas do Estádio da Luz, chegou ao centro de estágios do Benfica por volta das 7h45, quase meia-hora antes de António Silva, o segundo jogador a chegar ao Seixal. Os dois internacionais portugueses regressam, agora, depois de concluído o período de férias que se seguiu à fase final do Euro2024.

O presidente Rui Costa chegou mais tarde, pelas 10h35, como foi registado pelas cameras da CNN presentes no Seixal.