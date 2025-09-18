Jorge Mendes está no Centro de Treinos do Benfica, no Seixal, para finalizar o contrato de José Mourinho que vai orientar o primeiro treino ainda na tarde desta quinta-feira.

Segundo informação divulgada pelo Benfica, o técnico será apresentado às 15 horas numa conferência de imprensa que terá lugar no Benfica Campus.

Tem sido uma manhã agitada no Seixal, primeiro com a chegada de Rui Costa, uma hora depois chegou também José Mourinho, ao volante de um Ferrari.

Já na última hora, juntou-se ao grupo Hugo Valdir, agente da Gestifute, à frente de Jorge Mendes o líder da mesma empresa que representa o treinador português.

Este grupo deverá limar as últimas arestas do contrato que vai ligar José Mourinho ao Benfica.

O novo treinador deverá orientar o treino que está marcado para esta tarde. Os jogadores receberam indicações para apresentarem-se no Seixal até às 15h15.

A estreia do novo treinador será já no sábado (18h00), na Vila das Aves, frente ao AVS.