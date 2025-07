Orkun Kökcü confirmou, este sábado, o adeus ao Benfica e colocou um ponto final na ligação de duas temporadas com as águias, sendo que a última terminou com um registo histórico na carreira.

O internacional turco realizou um total de 55 jogos pelo Benfica em 2024/25, fez 12 golos e 11 assistências, um novo máximo de participações em golos numa só época. Recorde-se que o médio de 24 anos foi formado no Feyenoord, tendo realizado cinco anos ao serviço da equipa principal e o melhor registo tinha ocorrido duas épocas antes da mudança para a Luz, com nove golos e nove assistências.

Agora, vale a pena perceber o impacto que Kökcü teve de águia ao peito, sendo que o registo pessoal culminou com a conquista de apenas dois troféus: uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Segundo as estatísticas do Sofascore, a pontuação média fixou-se nos 7.38 por jogo, tendo em conta os 98 jogos realizados pela equipa principal, 81 deles como titular. Destacam-se os 84,7 por cento de precisão de passe e os 169 minutos que necessitou para assistir ou marcar com a camisola do Benfica.

Além disso, Kökcü deixa o clube com uma média de 1,85 passes chave por jogo e 1,67 remates por encontro, que explicam também a temporada histórica (na carreira) que realizou em 2024/25. O internacional turco foi, inclusive, o segundo jogador mais utilizado por Roger Schmidt e Bruno Lage na última época, apenas atrás de Pavlidis (57 jogos) e à frente de nomes como Otamendi (54 jogos), Aursnes (53 jogos) ou Aktürkoglu (53 jogos).

Veja aqui as estatísticas de Kökcü pelo Benfica:

Esta será a primeira aventura de Kökcü no país que atualmente representa a nível de seleções, sendo que a transferência para o Besiktas rende aos cofres do Benfica 25 milhões de euros, como cláusula de compra obrigatória após o empréstimo, mais cinco milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos.