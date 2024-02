Orkun Kökcü foi relegado para o banco de suplentes por Roger Schmidt na partida frente ao Gil Vicente. Florentino Luís saltou para a equipa inicial e no final da partida, mereceu elogios por parte do treinador alemão.



«O Florentino é uma espécie de dádiva para qualquer treinador, porque é alguém que dá sempre tudo no campo, que é muito disciplinado taticamente e que está sempre ao mais alto no nível», referiu, na sala de imprensa da Luz.



Mas, afinal, quem tem mais rendimento? O Maisfutebol, em parceria Sofa Score, comparou as prestações dos dois jogadores nos jogos da Liga. É preciso ter em conta, porém, que o turco participou em menos jogos (15 contra 17), mas tem mais minutos que o português (1121 contra 841).



O ex-Feyenoord tem mais influência que o jovem médio na manobra ofensiva, uma vez que tem mais toques na bola por jogo. Apesar de Florentino ter mais passes certos por jogo, Kökcü arrisca mais no passe e colhe dividendos disso mesmo: 1,87 passes por chave por jogo em média contra 0,41.



Florentino destaca-se na médio de duelos ganhos por jogo, mas perde no número de recuperações o que pode ser explicado pelo tempo de jogo que cada um tem. Já o internacional pela Turquia leva mais golos e assistências (tem essas características no seu jogo) enquanto Florentino está em branco nestes parâmetros.



O mapa de calor dos dois jogadores é sintomático do papel que cada um tem no jogo de Schmidt: o turco tem maior abrangência de espaço, funciona como um box-to-box enquanto o luso tem menor liberdade de movimentos e funciona mais como âncora defensiva.



Kökcü é mais influente ofensivamente que Florentino e é capaz de fazer um trabalho defensivo como semelhante ao do português.