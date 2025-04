A goleada ao AVS por 6-0 - a maior da presente edição da Liga - permitiu ao Benfica atingir a marca dos 80 golos na Liga, o que aconteceu aos emblema encarnado pela sétima vez desde a viragem do século.

Desses 80, 50 foram marcados só no Estádio da Luz, o que não acontecia desde os 63 (!) que as águias apontaram em 2018/19, época na qual Bruno Lage assumiu as águias após a demissão de Rui Vitória do princípio de janeiro e arrancou para uma segunda metade de temporada que terminou com a conquista do título e um recorde do clube igualado: 103 golos marcados numa edição da Liga, registo que tinha sido fixado em 1963/64, mas num campeonato com menos oito jornadas.

Neste domingo, diante do AVS, o conjunto de Lage superou, por exemplo, o registo final da época passada com Roger Schmidt (77) e colocou-se, ainda por três jornadas por cumprir-se, a dois dos números de 2022/23, temporada de título de campeão nacional.

Além disso, elevou para 130 o número de golos apontados em todas as frentes em 2024/25, o que faz do Benfica a equipa mais concretizadora a nível nacional, superando o rival Sporting, que tem o melhor ataque na Liga 83, mas marcou menos 11 golos entre Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Champions e Supertaça.

Neste século, nesse campo em particular, o Benfica atual só fica atrás de outros dois plantéis do clube: o de 2022/23, que terminou a época com 131 golos em 55 jogos; e o de 2018/19, que faturou 140 vezes em 60 jogos.

Ainda com quatro jogos pela frente - três da Liga e a final da Taça de Portugal - atingir o registo daquela que ficou conhecida entre os benfiquistas como a época da Reconquista é uma meta difícil de atingir, mas alcançável: «basta» que a média de golos por jogo (2,5) não sofra qualquer quebra.

A média goleadora das águias em 2024/25 é, aliás, nesta altura superior a essa que, apesar dos 103 golos marcados na Liga, não chega para figurar no top-3 das épocas com melhor média concretizadora no século XXI. Em 2018/19, as águias faturaram em média 2,33 vezes por partida, registo que acabou por ser prejudicado pela média de 1,77 nos 31 jogos com Rui Vitória.

A melhor média no final de uma temporada data de 2009/10, quando, na primeira temporada de Jorge Jesus, o Benfica marcou 124 golos, mas em 51 jogos, numa média de 2,43 golos por encontro. Em 2022/23, com Roger Schmidt, a média foi de 2,38 (131 golos em 55 jogos) e o top-3 desde 2000 é fechado pela época 2015/16, quando na primeira época de Rui Vitória as águias apresentaram uma média de 2,35 golos por partida, graças aos 122 golos em 52 jogos.

Registos que estão abaixo dos alcançados até ao momento pela atual equipa de Bruno Lage, que corre ainda para títulos - Liga e Taça de Portugal - que só golos podem trazer-lhe. Idealmente, muitos.

GOLOS DO BENFICA DISTRIBUÍDOS PELOS JOGADORES EM 2024/25:

Vangelis Pavlidis: 28

Ángel Di María: 17

Kerem Aktürkoglu: 15

Orkun Kökcü: 11

Zeki Amdouni: 9

Arthur Cabral: 7

Nicolás Otamendi: 6

Andrea Belotti, Andreas Schjelderup, Leandro Barreiro e Álvaro Carreras: 4

Jan-Niklas Beste, Alexander Bah, Florentino, António Silva e Fredrik Aursnes: 2

Marcos Leonardo, João Rego, Tiago Gouveia, Adrian Bajrami, Gianluca Prestianni, Benjamín Rollheiser, Bruma e Tomás Araújo: 1

Autogolos: 3