*Por Rodrigo Crespo

O Benfica apresentou, esta terça-feira, o projeto Benfica Imersivo, uma experiência de realidade virtual que tem como objetivo reforçar a atratividade do Estádio da Luz e do Museu Cosme Damião.

A iniciativa foi destacada por José Gandarez, vice-presidente dos encarnados, como um passo inovador para aumentar o número de visitantes.

Assente na tecnologia LTVR – atualmente utilizada apenas pelo Manchester City e agora pelo Benfica – o projeto já está disponível no piso zero do Estádio da Luz. Com recurso ao uso de óculos de realidade virtual, os visitantes podem viver momentos únicos: assumir a pele de um jogador encarnado, levantar o troféu de campeão nacional no relvado do Estádio da Luz, viajar em plataformas em movimento aparente, voar sobre o relvado ou revisitar episódios marcantes da história do clube.

«O Benfica Imersivo faz parte de uma aposta que a equipa de marketing do Benfica tem vindo paulatinamente a adotar, que é aumentar o número de visitas ao museu e ao estádio. Faz parte de uma estratégia de termos uma experiência cada vez melhor e maior para quem nos visita e é uma inovação que só o Manchester City e o Benfica têm nesta fase», sublinhou José Gandarez.

«É uma oferta que temos para todos os sócios do Benfica, adeptos e turistas que vêm a Lisboa vivenciarem.»

O impacto da aposta em experiências diferenciadoras tem sido visível: das 185.635 visitas em 2022/23, o número subiu para 231.928 em 2023/24, alcançando 236.314 na última época. Segundo dados do Benfica, cerca de 65 por cento dos visitantes são estrangeiros. Portugal é, ainda assim, o país mais representado, claro, mas seguem-se depois França, Inglaterra, Brasil e Espanha.

O Benfica Imersivo junta-se a outras propostas já disponíveis no complexo da Luz, como o slide e as visitas noturnas ao estádio, as quais em breve se irão somar atividades de escalada e escape room.

«Entrar nesta realidade imersiva e virtual e perceber a história do Benfica é uma experiência diferente, tal como hoje em dia temos pessoas a fazer slide no estádio, vamos ter escalada, escape rooms... temos cada vez mais novas experiências para os benfiquistas e os não benfiquistas virem ver o estádio e terem uma experiência diferente e gratificante.»

Com esta novidade, o clube da Luz reforça a aposta numa oferta diversificada, que alia história, emoção e tecnologia, consolidando a tendência de crescimento no número de visitantes e garantindo experiências memoráveis a quem passa pelo Estádio da Luz.