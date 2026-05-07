Guilherme Leal, jovem lateral esquerdo de 16 anos, assinou esta quinta-feira o primeiro contrato profissional com o Benfica, clube que representa desde os nove anos.

«Esta aventura começou quando tinha nove anos no CFT de Viseu. Comecei e nunca esperei chegar tão longe. Agora, ambiciono muito mais. Soube que ia para o Seixal numas férias de Natal. Fiquei muito eufórico, mas pensativo, porque tinha de deixar a minha família e os meus amigos. Nesse momento não foi muito fácil, mas fiz a escolha certa», destaca o jovem lateral.

Na presente temporada, Guilherme Leal acumulou 22 jogos pela equipa de juvenis e estreu-se na 1.ª Divisão Nacional de sub-17, apesar de ainda pertencer ao escalão de sub-16.