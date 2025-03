Leandro Barreiro, médio do Benfica, foi convocado para a seleção do Luxemburgo que vai realizar dois jogos particulares na pausa da FIFA, primeiro frente à Suécia de Samuel Dahl e Viktor Gyökeres, depois com a Suíça de Amdouni.

O médio do Benfica, já com 61 internacionalizações (2 golos), tem sido presença habitual entre os eleitos do selecionador Luc Holtz, tendo participado em cinco jogos da Liga das Nações no último ano.

O Luxemburgo recebe primeiro a Suécia, a 22 de março, e, depois, desloca-se a St. Gallen para medir forças com a Suíça, no dia 25 do mesmo mês.