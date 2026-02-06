Na antecâmara da receção ao Alverca na 21.ª jornada da Liga, Lukebakio regressou aos treinos do Benfica. O extremo de 28 anos não joga pelas águias desde 9 de novembro, registando um golo e três assistências em 11 partidas.

Ora, nesta sexta-feira, o internacional belga foi saudado pelos colegas no relvado do Seixal, com um “túnel de calduços”. A sessão foi dividida entre relvado e ginásio.

A turma de José Mourinho recebe o Alverca (10.º) no domingo (20h30), com o objetivo de encurtar distâncias para FC Porto e Sporting.