Benfica: Lukebakio regressa aos treinos sem limitações
Extremo belga recebido de forma calorosa no relvado do Seixal
Na antecâmara da receção ao Alverca na 21.ª jornada da Liga, Lukebakio regressou aos treinos do Benfica. O extremo de 28 anos não joga pelas águias desde 9 de novembro, registando um golo e três assistências em 11 partidas.
Ora, nesta sexta-feira, o internacional belga foi saudado pelos colegas no relvado do Seixal, com um “túnel de calduços”. A sessão foi dividida entre relvado e ginásio.
A turma de José Mourinho recebe o Alverca (10.º) no domingo (20h30), com o objetivo de encurtar distâncias para FC Porto e Sporting.
