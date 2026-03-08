Benfica
Benfica mantém-se invicto nesta Liga e eleva contagem para 40 jogos
Última derrota das águias no campeonato aconteceu há 407 dias
Estádio da Luz, Lisboa
O Benfica esteve na iminência de averbar a primeira derrota nesta edição da Liga, mas o golo de Leandro Barreiro já bem perto do tempo de compensação permitiu-lhe empatar o clássico com o FC Porto (2-2) e continuar a ser a única equipa invencível nesta edição da prova.
A equipa de José Mourinho soma agora, contando com a época passada, 40 jogos sem perder para o principal escalão do futebol nacional.
O último desaire sucedeu a 25 de janeiro de 2025, há 407 dias, quando as águias, então orientadas por Bruno Lage, perderam com o Casa Pia em Rio Maior por 3-1 na 19.ª jornada.
De lá para cá, com Lage e Mourinho, o Benfica somou 29 vitórias e 11 empates.
Registo invicto do Benfica:
|Treinador
|Vitórias
|Empates
|Total de jogos
|Bruno Lage
|15
|4
|19
|José Mourinho
|14
|7
|21
