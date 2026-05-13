O Benfica marcou duas Assembleias Gerais Ordinárias para 27 de junho, um sábado, e a primeira promete contar com uma forte adesão dos sócios.

A primeira, que terá início marcado para as 8h30, no Pavilhão número 2, será para «apreciar e discutir o planeamento, a gestão e os resultados desportivos da época 2025/26 do futebol, bem como das restantes modalidades», como está previsto nos regulamentos, após o final de cada temporada desportiva.

A segunda, no mesmo local, arranca pelas 14h00, e servirá para apreciar e votar o orçamento de despesas e receitas, o plano de investimentos e o parecer do Conselho Fiscal para a época de 2026/27.

As duas reuniões magnas vão ser transmitidas em streaming no site oficial do Benfica, na área reservada aos sócios.