Martim Ferreira assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O médio de 16 anos está integrado na equipa de sub-17 dos encarnados e esta temporada já participou em dois jogos.



Contratado à Académica de Santarém em 2013/14, Martim Ferreira está há dez anos no Benfica e conta com nove internacionalizações nos sub-16 de Portugal.