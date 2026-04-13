Aos 16 anos e um mês, João Silva assinou contrato profissional pelo Benfica. O médio dos sub-16 das águias vive a sexta época na formação e acumula cinco golos e 23 jogos nesta época.

«É um sonho tornado realidade. Sempre tive este objetivo, é fruto do meu trabalho. Agradeço a todos que me ajudaram: aos místeres, aos meus colegas e também aos meus pais. Espero ter minutos, continuar a jogar bem e ser campeão, com muito trabalho pela frente», disse à BTV.

Natural de Braga, onde ingressou no Centro de Formação e Treino do Benfica, João Silva mudou-se para o Seixal em 2022. A formação deste jovem foi iniciada no Roriz e no núcleo de Braga do Sporting.

Por Portugal, o médio acumula quatro internacionalizações pelos sub-16.