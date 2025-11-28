Henrique Araújo não viajou esta sexta-feira para a Madeira, onde o Benfica vai defrontar o Nacional, no sábado, em jogo da 12.ª jornada da Liga, devido a uma mialgia na coxa direita.

O jovem avançado tem trabalho com limitações, devido a dores musculares e acabou mesmo por ficar de fora das opções de José Mourinho.

O jovem avançado tem sido convocado de forma regular, mas tem somado poucos minutos. No último jogo, com o Ajax, para a Liga dos Campeões, não saiu do banco, mas antes tinha somado 12 minutos na Taça de Portugal, frente ao Atlético, e, no campeonato, também tinha somado um minuto frente ao Casa Pia.

No total, Henrique Araújo soma 135 minutos, distribuídos por 12 jogos e cinco competições distintas.