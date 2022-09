Morato foi eleito o melhor defesa do mês de agosto da Liga, numa votação levada a cabo pelos treinadores da competição.

O jogador do Benfica recolheu 20,14 por cento dos votos e bateu a dupla do Sp. Braga: Tormena, com 12,5 por cento dos votos, e Niakaté, com 11,1 por cento.

No período em questão, Morato foi titular nos quatro jogos do Benfica no campeonato, tendo marcado um golo ao Boavista.