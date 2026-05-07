José Mourinho voltou a estar presente no Seixal, desta vez em dia de folga, para assistir ao treino da equipa B.

O treinador de 63 anos não quer perder tempo no que falta para jogar na Liga e, sobretudo, na preparação da próxima temporada do Benfica. Desse modo, José Mourinho esteve presente no Seixal e assistiu o treino da equipa B, tendo a oportunidade de analisar de perto os jovens jogadores da formação encarnada.

Esta temporada, o técnico setubalense já deu a oportunidade a José Neto, Daniel Banjaqui, Gonçalo Moreira, Tiago Freitas e Anísio Cabral de se estrearem na equipa principal.

Relativamente ao campeonato, onde alguns destes jovens podem ter a oportunidade de jogar, o Benfica, recorde-se, joga diante do Sp. Braga, dia 11 de maio, às 20h15 e, na última jornada, frente ao Estoril, numa partida marcada para dia 17.

Nesta altura, a turma de Mourinho ocupa o segundo lugar, com 76 pontos - os mesmo do Sporting -, mas parte em vantagem frente aos leões dado ao confronto direto.