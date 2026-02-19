Interrompido o ciclo de cinco jogos sem perder – quatro vitórias e um empate – o Benfica recebe o AVS no sábado, no “intervalo” da eliminatória com o Real Madrid no play-off da Champions. Todavia, José Mourinho não vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa, optando por antever a partida somente ao canal do clube na sexta-feira. É a nona vez que tal acontece nesta temporada.

Antes, José Mourinho tomou a mesma opção para antever os jogos com Moreirense, Famalicão, Casa Pia, Nacional, Rio Ave, Estrela da Amadora, Tondela e Santa Clara.

De recordar que as conferências de imprensa de antevisão aos jogos da Liga não são obrigatórias.

Uma vez que foi expulso durante a primeira mão do play-off da Champions contra o Real Madrid, na Luz, José Mourinho não está obrigado a antever a visita aos “Merengues”. E, no rescaldo à derrota (1-0), avisou que essa é uma «boa notícia». Por isso, o treinador do Benfica poderá só falar aos jornalistas a 1 de março, na véspera da visita ao Gil Vicente.

O Benfica é terceiro classificado da Liga com 52 pontos e recebe o “aflito” AVS (18.º e último) no sábado (18h), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.