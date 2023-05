Rui Costa discursou esta segunda-feira na receção do presidente da Câmara Municipal de Lisboa ao Benfica dois dias depois de conquistado o 38.º título de campeão nacional.

O presidente dos encarnados considerou Roger Schmidt o principal obreiro da conquista. «Este era um campeonato muito desejado pelos adeptos, mas também por este extraordinário grupo de trabalho. Isso mesmo foi bem visível desde o primeiro dia da temporada. Quero agradecer-lhes todo o compromisso, a inabalável determinação e a imensa ambição. À equipa técnica, liderada por Roger Schmidt, que percebeu desde o primeiro dia o que era o Benfica com a frase histórica 'quem ama o futebol, ama o Benfica'. À pessoa que considero o grande obreiro deste feito: muito obrigado, Roger», afirmou já depois de ter interrompido o discurso para um abraço, que repetiu, ao treinador alemão.

Rui Costa disse ainda que o Benfica esteve à altura dos pergaminhos e história do clube por aquilo que foi conquistando, ao longo de 34 jornadas, em campo. «Esta conquista vale também pela forma como alcançámos o nosso principal objetivo. Com futebol ofensivo, vibrante e ganhador. (...) Estivemos no topo da classificação, ganhámos mais vezes, marcámos mais golos, sofremos menos. Eu suma, inteiramente merecido este campeonato. Somos campeões à Benfica», vincou.

«Obrigado por terem jogado à Benfica durante o ano inteiro», acrescentou para os jogadores que o escutavam no salão nobre dos Paços do Concelho.

Rui Costa não deixou de lembrar os últimos anos difíceis, sem qualquer título conquistado, e deixou outras frases fortes: «Este título é o da recuperação do orgulho. (...) É um título do Benfica e pelo Benfica. Contra ninguém. Por nós. Pelo Benfica.»

O presidente dos encarnados emocionou-se no final do discurso, que terminou com uma dedicatória a Fernando Chalana, lenda do Benfica que morreu a 22 de agosto de 2022. «Meu amigo, meu ídolo, ídolo de todos nós. Este título também é teu. Este título também é para ti», concluiu, prometendo ao presidente da autarquia lisboeta tudo fazer para voltar na próxima época.»

Carlos Moedas, presidente da câmara, salientou o «orgulho enorme» pelos campeões nacionais serem de Lisboa e lembrou os outros clubes da autarquia participantes na Liga que também contribuíram para um grande campeonato e, por consequência, para engrandecer a conquista do Benfica. E deixou uma palavra especial para Rui Costa. «O Rui é um homem simples e é essa simplicidade que faz um grande líder. (...) O desporto, Rui Costa, deve-lhe muito. Lisboa deve-lhe muito. O Benfica deve-lhe muito.»

Moedas referiu-se ainda a Roger Schmidt como um «homem fantástico» e destacou o compromisso e a resiliência dos jogadores do Benfica. «Vocês deram tudo. A vossa vida, a vossa juventude, os momentos em família, o vosso sacrifício em prol do desporto.»