O Benfica está na máxima força para o dérbi contra o Sporting, da 16.ª jornada da Liga. Depois de Rafa ter falhado o jogo na Póvoa de Varzim e de Grimaldo ter saído lesionado, Roger Schmidt assegurou que tem todo o plantel à disposição para o embate com os leões.



«Espero um jogo extraordinário. Vamos jogar um dérbi contra um adversário muito bom. Ambas as equipas jogam futebol de ataque e tentam impor o seu jogo independentemente do adversário. Vai ser um jogo difícil, mas queremos ganhar. Hoje todos os jogadores treinaram. Não temos nenhum jogador lesionado, estão todos disponíveis», assegurou, em conferência de imprensa.



As águias lideram a Liga com 50 pontos, mais 12 que o rival lisboeta. Esse conforto no topo da classificação poderá alterar a abordagem dos encarnados ao jogo?



«Se quisermos ser campeões, temos de fazer muitos pontos. Não podemos empatar muito nem perder jogos, caso contrário vamos perder o comboio. Até agora temos estado bem, mas ainda não chegamos ao fim. Temos de manter o nível, continuar a ganhar. Não interessa quem é o oponente, temos de lutar sempre pela vitória. Domingo vai ser igual. Não estamos especialmente preocupados com a diferença pontual, só pensamos no próximo jogo», defendeu.



Em caso de triunfo, o Benfica fica com 15 pontos (!) de vantagem para o Sporting. Ficará, assim, a equipa de Amorim fora da corrida pelo título? Uma questão para a qual o treinador alemão não soube a resposta.



«Não sei. É a 16.ª jornada, só se disputaram 15. Ao fim de 15 jogos, nada está decidido», atirou.



O dérbi de Lisboa vai ter lugar na Luz, às 18h00, deste domingo.